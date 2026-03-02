Más Información

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Acá no hubo récords ni pantallas gigantes.

Nada de “Waka Waka” o “Antología”, pero sí , varios recuerdos para los que ya no están y momentos entrañables entre adultos mayores y sus hijos no tan jóvenes.

En el show que ofrecieron este domingo en el Teatro Metropólitan, casi en simultáneo con el de en el , los nostálgicos se hicieron espacio para celebrar también, a su forma, la música en el corazón de la capital mexicana.

Lee también:

Hubo muchas parejas tomadas de la mano, adultos mayores que caminaron despacio hasta su asiento, algunos en silla de ruedas, y alguna que otra con corona (que regalaron afuera para el show de la colombiana).

La asistencia de tres mil personas, de entre ese mar de 400 mil que se dirigían al show de Shakira, fue algo que Los Ángeles Negros agradecieron…

Muchas gracias por habernos preferido a nosotros”, dijo Jhonny, actual líder de la agrupación y quien se incorporó en 2001.

“Yo hablé con Shakira: ‘Shakira empieza tarde tu show’”, bromeó.

“Me dijo: ‘No te preocupes, Johnny, yo lo voy a empezar como a las 10 para que la gente se pueda venir para acá’”.

Lee también:

El arranque fue directo a los clásicos.

“Ayer preguntaron por ti” abrió con la voz potente de Jaziel Muñoz, integrado en 2023 y uno de los más ovacionados de la noche por su fuerza vocal.

Vino después “Amor por ti”, en la que Emilio José Araya, también incorporado en 2023, tomó el frente con sus matices: “Nunca, nunca, vida mía, pienses eso”.

“Déjenme si estoy llorando” y “Cuando tú te vayas” mantuvieron el relevo entre las voces, un juego que inevitablemente remitió al timbre original de Germain de la Fuente, fundador histórico.

No obstante, cada uno sostuvo su propia firma: Jhonny en los altos, Emilio en los matices y Jaziel en la potencia. Acompañados, además, con un ensamble de cuerdas, vientos, coros y los músicos actuales de la agrupación.

Lee también:

“Esta canción es para todos aquellos a quienes se nos han ido, para aquellos que ya partieron…”, dijo Jhonny antes de dar paso a otro bloque nostálgico.

Antes de continuar con los éxitos: “A tu recuerdo” y “Todo pasará”, destacó el peso simbólico de este recinto para la banda chilena y, en especial, el recuerdo de Mario Gutiérrez, fundador del grupo, fallecido en en 2021 por complicaciones derivadas del Covid-19.

Celebran al amor

La noche avanzó emocional con “Cómo es posible”, “Ay amor” y “Tanto adiós”, nuevamente con gran lucimiento vocal de Jaziel.

Entonces, una nueva pausa le sirvió a Jhonny para destacar a las parejas más longevas que decidieron sortear el tránsito de la capital, para acudir a su cita con la nostalgia.

“Que levanten la mano los que vinieron con el amor de su vida”, pidió el vocalista.

“Y los que tienen más de 25 años de matrimonio… eso es un privilegio”, subrayó.

El intercambio vocal volvió a lucirse en “Volverás”.

Continuó con “Esta noche la paso contigo” y el éxito “Murió la flor” (a dueto), que concentró uno de los aplausos más largos.

Más adelante, Jhonny remató con uno de los clásicos: “Quédate sentada donde estás. Hasta el final de la canción como si nada”, de “Debut y despedida”, que interpretó con el locutor Gabriel Escamilla, “El Charal”.

Llegaron también los inevitables: “Ámame” y “Cómo quisiera decirte”.

Aplauden niños el show

Los Ángeles Negros en su concierto del 1° marzo en el Teatro Metropólitan. Foto: Jesús Díaz / EL UNIVERSAL
Los Ángeles Negros en su concierto del 1° marzo en el Teatro Metropólitan. Foto: Jesús Díaz / EL UNIVERSAL

Pasada la mitad del concierto, Jhonny interrumpió al detectar a un niño que seguía cada tema de la banda.

“Acá hay un joven… ustedes no lo ven. ¿Cuántos años tienes?”, preguntó, señalando a la primera fila, donde estaba el niño de 9 años.

“Nueve… y es fanático de Los Ángeles Negros. No se puede ir si no nos tomamos una foto”, dijo mientras lo invitaba a subir.

No fue el único. Hubo otro, llamado Marcos Tadeo, que asistió a su primer concierto.

“Hoy los conocí en persona. Fue el primer concierto de mi vida y, sin duda alguna, fue una experiencia inolvidable”, dijo.

Lee también:

Reconoce IMPI a Los Ángeles Negros

Los Ángeles Negros en su concierto del 1° marzo en el Teatro Metropólitan. Foto: Jesús Díaz / EL UNIVERSAL
Los Ángeles Negros en su concierto del 1° marzo en el Teatro Metropólitan. Foto: Jesús Díaz / EL UNIVERSAL

El show se pausó nuevamente para un reconocimiento que realizó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la agrupación por su labor como marca en México.

En el escenario estuvo Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, quien compartió una anécdota: en un show en Acapulco, a un asistente se le perdió la cartera y una secretaria del grupo se la devolvió.

Un gesto que, dijo, habla de cercanía y valor de la agrupación.

“Yo creo que Los Ángeles Negros ya le pertenecen más a México… aunque te enojes, Mario (el fundador)”, comentó el vocalista.

El cierre fue emocional: “El tren hacia el olvido”, “A la mujer que tanto amé”, “Si las flores pudieran hablar”, “Porque te quiero”, hasta desembocar en “Y volveré” y “Angelitos negros”.

Afuera hubo tiempo para los souvenirs, que se ofrecían junto con algunos de Shakira, disponibles a unos metros.

También destacaron varias pantallas que transmitían el show en el Zócalo, aunque la mayoría pareció haber tenido ya su dosis músical por esa noche.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]