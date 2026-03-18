Más Información

Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI; destaca coordinación de México y EU para detener a objetivos prioritarios

Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI; destaca coordinación de México y EU para detener a objetivos prioritarios

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

Ante el paro nacional de 72 horas de la (CNTE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamaron al magisterio disidente a un "diálogo permanente, respetuoso y constructivo".

Ante la insistencia de la CNTE de un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Segob y la SEP aseguraron que mantienen abiertos los canales de comunicación.

Las dependencias destacaron el diálogo para mejorar las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país.

Lee también

"Se comparten objetivos comunes: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

"Se trabaja de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional", indicaron.

La SEP y la Segob reiteraron el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]