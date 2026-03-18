Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

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Ante el paro nacional de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamaron al magisterio disidente a un "diálogo permanente, respetuoso y constructivo".
Ante la insistencia de la CNTE de un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Segob y la SEP aseguraron que mantienen abiertos los canales de comunicación.
Las dependencias destacaron el diálogo para mejorar las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país.
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"Se comparten objetivos comunes: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
"Se trabaja de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional", indicaron.
La SEP y la Segob reiteraron el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica
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cdm/bmc
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