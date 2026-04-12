El Gobierno de la Ciudad de México reportó que más de 24 mil personas han asistido a las albercas públicas y gratuitas que instaló por las vacaciones de Semana Santa en la Utopía Mixiuhca.

Detalló que, desde el 1 al 12 de abril, este grupo de personas, desde niños hasta adultos mayores, acudieron al llamado “Santo Chapuzón Vacacional en la Ciudad”.

Además, indicó que en esos espacios se brindaron 50 mil 302 servicios en actividades complementarias.

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“De manera paralela, a través de las Utopías, se reporta un total de 82 mil 397 atenciones en espacios acuáticos y recreativos”, expuso.

“Durante estas jornadas, las y los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas, culturales y deportivas, así como spa, áreas de descanso y picnic, diseñadas para fomentar la convivencia y el uso del espacio público en condiciones seguras e incluyentes”, recordó.

“Santo Chapuzón Vacacional en la Ciudad” termina este domingo pues mañana lunes es el regreso a clases escolares y el final de las vacaciones de Semana Santa.

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