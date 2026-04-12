La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para la tarde y noche de este domingo pues hay pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del domingo en nueve alcaldías.

¿En qué alcaldías se activo la alerta amarilla?

Se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con la SGIRPC, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, entre las 15:00 y las 21:00 horas de este domingo.

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Por ello, la dependencia capitalina emitió una serie de recomendaciones:

Portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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