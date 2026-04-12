Más Información
Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos
… y SICT detalla plan emergente tras fallas logísticas en Magnicharters; aerolíneas apoyarán a pasajeros varados
PAN denuncia “evidente fracaso” en política energética del gobierno; pide transparentar situación financiera y operativa de Pemex
La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para la tarde y noche de este domingo pues hay pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del domingo en nueve alcaldías.
¿En qué alcaldías se activo la alerta amarilla?
Se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
De acuerdo con la SGIRPC, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, entre las 15:00 y las 21:00 horas de este domingo.
Lee también Sindicato del Metro mantendrá protestas; denuncia falta de mantenimiento y exige seguridad en trenes e instalaciones
Por ello, la dependencia capitalina emitió una serie de recomendaciones:
- Portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]