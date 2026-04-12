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Diputada de Morena en la Ciudad de México y el alcalde de Miguel Hidalgo, se enfrentaron en declaraciones por la organización del FIFA Fan Fest.

Este domingo, el alcalde de Miguel Hidalgo apuntó que no está en desacuerdo con el desarrollo del FIFA Fan Fest, aunque remarcó que el gobierno federal debe asumir el costo de la organización.

"No estoy en contra de los Fan Fest. Sí estoy en contra de que le quitemos servicios y vigilancia a las colonias para cuidar eventos privados, sobre todo, porque el gobierno federal ya autorizó un evento en el Campo Marte, y nos preguntamos quién va a asumir la responsabilidad de la seguridad del entorno, protección civil y de la limpieza de las calles alrededor. Si ellos están cobrando el boletaje y los ingresos, ellos tienen que asumir la responsabilidad de lo que va a impactar a nuestros vecinos", señaló.

"Miguel Hidalgo no es el salón de fiestas de los eventos privados de los gobiernos. Si quieren organizar eventos, asuman la responsabilidad de los servicios", sostuvo.

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Al respecto, hoy en la conferencia "La Chilanguera", la diputada morenista local, Cecilia Vadillo denunció que la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por el panista Mauricio Tabe, decidió desde enero cancelar el Fan Fest en la demarcación, privando a la ciudadanía de una experiencia gratuita para quienes no pueden costear los precios del estadio.

"La alcaldía solicitó 180 millones de pesos, no para el FanFest ni para las zonas populares, sino para rehabilitar las aceras de la zona hotelera de Polanco, dejando abandonadas las colonias con menos recursos. Tabe gobierna para las élites de Polanco y . El PAN nos quita la posibilidad de poder disfrutar el Mundial", señaló la legisladora.

En días recientes, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que su administración para realizar, en la demarcación, fiestas alusivas al Mundial como los FIFA Fan Fest, pues no cuentan con recursos necesarios para garantizar la seguridad y protección civil de las y los asistentes.

Señaló que su solicitud de incremento presupuestal para el Mundial no ha sido atendida, por lo que no pueden otorgar permisos para el FIFA Fan Fest en la alcaldía, a menos que les entreguen presupuesto para tal fin. De lo contrario, dijo, la autoridad central debe hacerse responsable de los permisos y de la seguridad.

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dmrr/rmlgv

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