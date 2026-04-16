“A Tlalpan lo llamo el gigante del sur”, destacó el diputado local de Morena, Pedro Haces Lago, al presentar su libro “Tlalpan. Entre la historia y mi corazón. Un libro que nace de su gente”, un libro que, afirmó, no realizó como diputado ni como autor, sino como alguien que nació, ha vivido y recorrido las calles de la demarcación.

Desde la Hacienda de San Fernando, en el corazón de la alcaldía, Haces Lago recordó algunos de los pasajes de esta obra, como la relevancia de la colonia Mesa los Hornos, la construcción de edificios emblemáticos como son el edificio de Gobierno, diseñado por el arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado y la Casa de Cultura Frissac, así como las fiestas patronales y tradiciones de sus pueblos y barrios.

“Al escribir, investigar y analizar la historia de nuestra alcaldía, me di cuenta que en Tlalpan realmente tenemos todo, por eso lo llamo el gigante del sur”, aseveró el diputado, quien afirmó que busca que todas y todos los tlalpenses conozcan su historia y estén muy orgullosos de ella.

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Entre los invitados a la presentación, destacó la presencia del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, quien recibió un afectuoso saludo de Haces Lago.

Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de EL GRAN DIARIO DE MÉXICO. | Foto: Fernanda Rojas.

Desde el presídium, Miguel Ángel Porrúa, editor de la obra, destacó que se trata de un texto que “va más allá de un relato singular” pues es un libro que nace de su gente.

“Hay una afirmación poderosa en el título: 'Entre la historia y el corazón'. No hay distancia entre ambos. No hay separación. La historia deja de ser un relato distante”, dijo, a la vez que destacó que en este libro “Haces Lago realiza una labor que preserva la memoria”.

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Dentro del libro se mencionan hechos históricos de la demarcación, como la primera llamada telefónica de América Latina. | Foto: Fernanda Rojas.

En su oportunidad, Paola Liliana Montejano cronista de Tlalpan, resaltó algunos de los pasajes del libro en los que se describen algunos de los lugares icónicos de la demarcación a través de los siglos, como son el Templo de San Agustín de las Cuevas, la Casa Chata —una de las edificaciones más antiguas de la alcaldía—, el Mercado de Las Flores de San Fernando y el Centro de Tlalpan, así como algunos episodios importantes, tal como la primera llamada telefónica de América Latina, que salió precisamente de Tlalpan, el 13 de marzo de 1878.

“En cada página que ustedes lean se sentirán acompañados por las voces de los pueblos y barrios originarios (...) y nos sumergen en sus grandes tradiciones”, indicó.

Al tomar la palabra, la ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, resaltó algunas de las historias que describe Haces Lago en este libro, como la leyenda del caldo tlalpeño, “un clásico de la gastronomía mexicana”, que describe que el general Santa Anna, tras una resaca, pidió algo para asentar el cuerpo, desde su finca en Tlalpan.

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“Este libro es una carta de amor a Tlalpan, es reconocer que Tlalpan es el pulmón de la ciudad, pero también su corazón histórico”, señaló.

En tanto, el diputado Alberto Vanegas, quien escribió el prólogo del libro, destacó que este libro será material indispensable para las futuras generaciones.

Entre los asistentes a la presentación también estuvieron Ricardo Monreal, Pedro Haces Barba, Rafael Guerra Álvarez y Yasmín Esquivel Mossa. | Foto: Fernanda Rojas.

Entre los asistentes a la presentación también estuvieron presentes el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el diputado Pedro Haces Barba; así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

“Tlalpan no es sólo un territorio: es una historia hecha de familias, tradiciones, pueblos originarios, colonias y paisajes que resisten al paso del tiempo”, se lee en la contraportada del libro que invita a los lectores a adentrarse a la historia de esta alcaldía al sur de la CDMX.

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