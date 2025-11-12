Javier Duarte: Un preso ejemplar o uno lleno de privilegios; defensa alega buena conducta y FGR acusa artículos no permitidos

La futura libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa está en el aire. Su defensa alega buena conducta y presunto cumplimiento de los requisitos de la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que el exgobernador de Veracruz tenía latas de alcohol, un módem de Internet y artículos electrónicos no permitidos en su celda.

El 19 de noviembre, la jueza Angela Zamorano Herrera, del Reclusorio Norte, decidirá si le otorgan dicha medida, luego de que aplazó la audiencia porque la FGR no logró reunir a sus testigos.

El exgobernador de Veracruz cumplió hasta la fecha con poco más 95% del total de su condena de 9 años de prisión, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, que comenzó a contar desde que fue detenido en Guatemala, el 15 de abril del 2017 y que concluye en abril del 2026.

Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa durante su detención. Foto: Cuartoscuro.com

Hallan alcohol, un módem y artículos electrónicos en celda de Javier Duarte

En la audiencia del pasado 11 de noviembre, el subdirector de Custodia en el penal Norte, Daniel Espinosa Espinosa, informó que Duarte de Ochoa recibió sanciones en 2019, 2020 y 2021.

Una de ellas, según el custodio, fue porque se le encontraron latas de alcohol, un blue ray y un módem de Internet, todo esto son artículos electrónicos no permitidos.

Explicó que en 2019 se le castigó con 15 días sin visita, por el alteración del orden y modificaciones en su estancia.

También, se le sancionó por alterar el orden en la Unidad Médica del Reclusorio Norte, así como por colocar tablas en su celda para impedir la visibilidad.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las oficinas de la SEIDO, para presentar una denuncia en contra del gobernador electo de dicho estado, Miguel Ángel Yunes, por presunto enriquecimiento ilícito, el pasado 5 de agosto de 2016. Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro

Javier Duarte, un preso ejemplar según su defensa

Pero, Pablo Campuzano, abogado del priista, sostiene que Duarte tuvo buena conducta y están seguros de solicitar la libertad anticipada ya que consideran que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El defensor alegó que no fueron latas de alcohol las que se le encontraron al exgobernador su celda, sino que fue alcohol sólido que usan para calentar comida y cocinar dentro del penal.

"No eran suyas, y por lo tanto, no se impuso sanción siquiera por esa conducta", aseguró.

Pablo Campuzano De la Mora, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (12/11/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, con Radio Fórmula, el abogado de Javier Duarte negó que le hayan encontrado un celular o un módem de Internet. Afirmó que estos objetos fueron localizados en un pasillo distinto al que él se encontraba.

El abogado acusó que la FGR maneja argumentos sensacionalistas y cosas sacadas de contexto que su defensa aclaró en la audiencia del pasado 11 de noviembre.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es revisado por elementos de seguridad en los tribunales de Ciudad de Guatemala el pasado martes 27 de junio de 2017. Foto: Luis Cortés/ Archivo EL UNIVERSAL

Requisitos que debe cumplir Javier Duarte para obtener la libertad anticipada

Según la Ley de Ejecución Penal, para que un detenido pueda obtener la libertad anticipada, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Que no exista un riesgo para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad

Haber tenido buena conducta durante su internamiento

durante su internamiento Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud

Haber cubierto la reparación del daño y si es el caso, haber pagado la multa

No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa

del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme

*Con información de Marco Hernández Cazares

