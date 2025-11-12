Más Información

Javier Duarte: Un preso ejemplar o uno lleno de privilegios; defensa alega buena conducta y FGR acusa artículos no permitidos

Javier Duarte: Un preso ejemplar o uno lleno de privilegios; defensa alega buena conducta y FGR acusa artículos no permitidos

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

La futura libertad anticipada de está en el aire. Su defensa alega buena conducta y presunto cumplimiento de los requisitos de la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que el exgobernador de tenía latas de alcohol, un módem de Internet y artículos electrónicos no permitidos en su celda.

El 19 de noviembre, la jueza Angela Zamorano Herrera, del , decidirá si le otorgan dicha medida, luego de que aplazó la audiencia porque la FGR no logró reunir a sus testigos.

El exgobernador de Veracruz cumplió hasta la fecha con poco más 95% del total de su condena de 9 años de prisión, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, que comenzó a contar desde que fue detenido en Guatemala, el 15 de abril del 2017 y que concluye en abril del 2026.

Lee también

Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa durante su detención. Foto: Cuartoscuro.com
Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa durante su detención. Foto: Cuartoscuro.com

Hallan alcohol, un módem y artículos electrónicos en celda de Javier Duarte

En la audiencia del pasado 11 de noviembre, el subdirector de Custodia en el penal Norte, Daniel Espinosa Espinosa, informó que Duarte de Ochoa recibió sanciones en 2019, 2020 y 2021.

Una de ellas, según el custodio, fue porque se le encontraron latas de alcohol, un blue ray y un módem de Internet, todo esto son artículos electrónicos no permitidos.

Explicó que en 2019 se le castigó con 15 días sin visita, por el alteración del orden y modificaciones en su estancia.

También, se le sancionó por alterar el orden en la Unidad Médica del Reclusorio Norte, así como por colocar tablas en su celda para impedir la visibilidad.

Lee también

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las oficinas de la SEIDO, para presentar una denuncia en contra del gobernador electo de dicho estado, Miguel Ángel Yunes, por presunto enriquecimiento ilícito, el pasado 5 de agosto de 2016. Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las oficinas de la SEIDO, para presentar una denuncia en contra del gobernador electo de dicho estado, Miguel Ángel Yunes, por presunto enriquecimiento ilícito, el pasado 5 de agosto de 2016. Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro

Javier Duarte, un preso ejemplar según su defensa

Pero, Pablo Campuzano, abogado del priista, sostiene que Duarte tuvo buena conducta y están seguros de solicitar la libertad anticipada ya que consideran que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El defensor alegó que no fueron latas de alcohol las que se le encontraron al exgobernador su celda, sino que fue alcohol sólido que usan para calentar comida y cocinar dentro del penal.

"No eran suyas, y por lo tanto, no se impuso sanción siquiera por esa conducta", aseguró.

Pablo Campuzano De la Mora, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (12/11/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Pablo Campuzano De la Mora, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (12/11/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, con Radio Fórmula, el abogado de Javier Duarte negó que le hayan encontrado un celular o un módem de Internet. Afirmó que estos objetos fueron localizados en un pasillo distinto al que él se encontraba.

El abogado acusó que la FGR maneja argumentos sensacionalistas y cosas sacadas de contexto que su defensa aclaró en la audiencia del pasado 11 de noviembre.

Lee también

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es revisado por elementos de seguridad en los tribunales de Ciudad de Guatemala el pasado martes 27 de junio de 2017. Foto: Luis Cortés/ Archivo EL UNIVERSAL
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es revisado por elementos de seguridad en los tribunales de Ciudad de Guatemala el pasado martes 27 de junio de 2017. Foto: Luis Cortés/ Archivo EL UNIVERSAL

Requisitos que debe cumplir Javier Duarte para obtener la libertad anticipada

Según la Ley de Ejecución Penal, para que un detenido pueda obtener la libertad anticipada, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  • Que no exista un riesgo para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad
  • Haber tenido buena conducta durante su internamiento
  • Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud
  • Haber cubierto la reparación del daño y si es el caso, haber pagado la multa
  • No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa
  • Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.
  • Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme

Lee también

*Con información de Marco Hernández Cazares

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]