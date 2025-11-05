Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que se le dictó por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso del desvío de millones de pesos del erario estatal.

Por ello, su defensa solicitó a la jueza de ejecución de sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, la libertad anticipada del expriísta, al haber cumplido el 95% de su sentencia.

Petición que la jueza federal resolverá el próximo miércoles, en audiencia en el Reclusorio Norte.

Javier Duarte cumple 95 de su sentencia por asociación delictuosa

En una diligencia celebrada el lunes pasado, los abogados de Duarte de Ochoa expusieron a la jueza Zamorano Herrera, que el político veracruzano cumple los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, y suma más de 3 mil 125 días preso en el Reclusorio Norte, de los 3 mil 285 de su castigo, es decir, ya compurgó el 95.04 por ciento de la condena, indicaron fuentes judiciales.

Indicaron que han certificado su buena conducta, pues ha cumplido con el plan de actividades de los internos para su reinserción, tomado cursos e impartido clases en el centro penitenciario de la Ciudad de México.

Además de que ya se cancelaron o se dejaron sin efecto los otros cuatro procesos penales que se le iniciaron en el fuero federal y común.

Cronología del caso Javier Duarte

Cabe recordar que en abril de 2013, el proceso penal por el delito de peculado contra Duarte de Ochoa, iniciado por la Fiscalía de Veracruz, fue anulado.

Además, en el de desaparición forzada, le dictaron la no vinculación a proceso el 14 de noviembre de 2024; y la causa penal por incumplimiento del deber legal, fue anulada el 23 de abril de 2025 porque el delito ya estaba prescrito.

En el fuero federal tenía una orden de aprehensión pendiente por delito electoral, pero nunca le fue ejecutada porque la acusación no quedó establecida en la orden de extradición acordada entre México y Guatemala.

