San Cristóbal de las Casas, Chis; 19 de abril. - Noé Alejandro López Martínez, de 27 años, integrante de la comunidad LGBTQI+ y ganador de varios certámenes de belleza, fue asesinado la noche del sábado, afuera de una cenaduría ubicada en el municipio de Cintalapa, fronterizo con Oaxaca, informaron autoridades locales.

La organización Num México Gay manifestó su pesar por el asesinato de Noé Alejandro. “Consternados y con el corazón desconsolado. “La familia NUM México Gay está de luto nacional”. “Nuestra actual Reina de Reinas México le fue arrebatada la vida de una muerte cobarde y despiadada”.

Pidió justicia y se solidarizó con la familia de López Martínez. “Que la justicia se haga valer y que su familia pronto encuentre la tranquilidad en su alma y corazón”. “Es una gran pérdida para todos”. “A la familia Num Chiapas Gay Ofi, les mandamos nuestro más sentido pésame”. “Te recordaremos eternamente en nuestros pensamientos por siempre”.

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López Martínez era en ganador del concurso Reina de Reinas edición 2025, pero la corona estaba prevista que la recibiera en el mes de junio, durante el certamen Reina de Reinas México XL 2026, que se tiene previsto llevar a cabo en Ciudad de México, entre el 24 y 26 de ese mes.

De acuerdo a autoridades locales, el ataque armado se registró afuera de una cenaduría ubicada en la calle José María Morelos, en la colonia Linda Vista Poniente, del municipio de Cintalapa.

Dos sicarios se acercaron a Noé Alejandro, para dispararle con armas de fuego, para huir inmediatamente, aunque sus acompañantes y curiosos pidieron la intervención de los equipos de socorro, nada pudieron hacer para salvarle la vida.

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La Policía Municipal y Guardia Estatal llegaron al lugar donde ocurrió el transfeminicidio, para preservar la escena. El cuerpo fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizaron la necropsia de ley.

López Martínez era conocido en Cintalapa, porque trabajaba como maquillista.

Haste este domingo, la Fiscalía de Chiapas no han informado nada de este transfeminicidio.

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Desde hace más de cinco años, el municipio de Cintalapa está inmerso en una disputa entre las organizaciones Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), contra Cártel de Sinaloa.

En lo que va del año suman 14 feminicidios en Chiapas, según ha informado la organización 50+1, con seis casos en el mes de marzo.

El sábado fue inhumado el cuerpo de Beany Lozano García, de 18 años de edad, que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza por su novio, en el municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala.

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