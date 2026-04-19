Pachuca. - Artistas independientes, activistas y ciudadanos se manifestaron esta mañana en las calles de Pachuca en apoyo a la Fundación Arturo Herrera Cabañas, la cual fue notificada de que se dará por terminado el comodato con el gobierno del estado, debido a que se creará un nuevo museo en ese espacio.

La fundación ha sido, desde hace 26 años, un recinto donde se han albergado exposiciones, talleres y conferencias; un espacio creativo en homenaje a Arturo Herrera Cabañas, quien fue considerado el principal impulsor de la cultura en esta entidad.

Al grito de “¡Manifestación por la fundación!”, los artistas señalaron que este espacio ha sido testigo de la evolución y crecimiento de la cultura en Hidalgo, donde lo mismo se presentan funciones de ballet que exposiciones, conferencias y talleres, por lo cual rechazaron que pudiera pasar nuevamente a manos del gobierno.

Tonatiuh Herrera, quien es uno de los encargados de la fundación, afirmó que esta organización, desde hace 32 años, realiza actividades culturales y desde hace 26 años ocupa el edificio, al que aseveró le han dado un buen uso.

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“Nosotros pensamos que, haya o no edificio, vamos a continuar con la Fundación Arturo Herrera Cabañas”.

Afirmó que en el lugar no solo han dejado trabajo e inversión: “Hemos dejado la vida en las actividades que llevamos a cabo en ese edificio; por eso no lo vamos a entregar así, porque la vida no se entrega como si no valiera la pena”., aseveró.

Protestan artistas en Pachuca por cierre de fundación Arturo Herrera; gobierno busca crear nuevo museo. Foto: Especial.

Dijo que han realizado una defensa legal y que, si en algún momento se concreta la recuperación del inmueble, no será por su voluntad.

Esta fundación es encabezada por Irma, Eugenia Gutiérrez y Tonatiuh Herrera Gutiérrez. Madre y hermano del actual, director Global de Gobernanza en el Banco Mundial, Arturo Herrera, quien también fuera secretario de Hacienda.

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El pasado 17, el gobierno de la entidad dio a conocer la decisión sobre el inmueble ocupado por esta fundación y aseveró que no constituye un desalojo, sino la recuperación legal e institucional de un espacio que debe responder al interés público y al derecho de la sociedad a la cultura.

Se destacó que, por encima del interés de una asociación privada, se debe garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios culturales. Por ello, se informó que el contrato de comodato OM-DGPI-CC/101/2022, firmado el 1 de marzo de 2022 por el gobierno de Omar Fayad Meneses, con una vigencia inicial al 28 de febrero de 2042 y con prórroga por plazos equivalentes, configuró un esquema injustificado a largo plazo sobre un espacio de alto valor simbólico y cultural para Pachuca.

La decisión del gobierno responde a una convicción de herencia cultural, por lo que no puede mantenerse bajo un esquema privado. El espacio, se aseguró, será restaurado y buscará convertirse en un proyecto cultural de carácter público, abierto a la comunidad artística, académica y social.

Se aseguró que, sin institucionalización, este espacio seguiría expuesto al deterioro, al abandono y a la imposibilidad de cumplir con los estándares técnicos, legales y operativos que se exigen para albergar exhibiciones y resguardar acervos de museos nacionales e internacionales, así como colecciones públicas y privadas.

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