Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue hallado sin vida la tarde de este miércoles en la colonia José María Morelos y Pavón, en la alcaldía Iztapalapa, tras presuntamente recibir disparos de arma de fuego.

El cuerpo fue localizado sobre la vía pública, en la calle Nicolás Bravo, cerca de la Capilla de San Judas Tadeo. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado alrededor de siete detonaciones antes de encontrar al joven inconsciente y tendido en el piso.

Hasta ahora no se cuenta con información sobre los posibles responsables ni el móvil de la agresión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio y solicitaron apoyo de una unidad médica.

Paramédicos, valoraron al joven y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El diagnóstico preliminar indicó ausencia de signos vitales por disparo de arma de fuego (DAF), con dos heridas visibles.

Los uniformados acordonaron la zona y colocaron una sábana sobre el cuerpo mientras se notificaba a la Coordinación Territorial correspondiente. Personal de Servicios Periciales fue requerido para procesar la escena y continuar con las diligencias necesarias.

