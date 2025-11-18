Más Información

La y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México () firmaron un convenio de impartición de cursos y estrategias para regularizar, fortalecer y brindar oportunidades a los comercios de la demarcación.

En un comunicado, la demarcación señaló que el convenio establece, de manera gratuita, la impartición de cursos, talleres, conferencias y foros empresariales dirigidos a , microempresarios y al público en general.

Agregó que también se llevarán a cabo programas conjuntos para regularizar establecimientos mercantiles en la demarcación.

Además de actividades orientadas a la integración y fortalecimiento de cooperativas, incluyendo capacitación técnica y práctica.

Indicó que el convenio también ayudará a la vinculación con el sector industrial para abrir oportunidades de intercambio comercial mediante misiones, ferias y expos. Además de la difusión de actividades turísticas y empresariales mediante los canales de ambas instituciones.

De igual manera, la alcaldía Iztapalapa y la Canaco CDMX se coordinarán para facilitar trámites y acompañamiento a socios y comerciantes de la región.

Indicó que el acuerdo contará con enlaces permanentes por ambas partes para dar seguimiento a las acciones que correspondan, y su implementación se realizará conforme a su disponibilidad técnica y presupuestaria.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez subrayó que este convenio fortalece proyectos estratégicos de la alcaldía, especialmente el programa Economista de Barrio, que trabaja directamente en territorio para acompañar a los negocios locales mediante diagnóstico, capacitación y asesoría personalizada.

Asimismo, celebró que esta alianza contribuirá a consolidar el impulso a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, pieza clave para promover la inclusión financiera en la demarcación, subrayando que la transformación económica de Iztapalapa se construye desde las familias, los pequeños comercios y los proyectos comunitarios.

“Cada vez que un pequeño negocio se capacita, una familia duerme más tranquila; cada vez que una cooperativa crece, una comunidad respira más hondo; cada vez que un comercio se formaliza, se construye confianza en las instituciones”, sostuvo.

"Este convenio está pensado para sumar, para fortalecer y para abrir nuevas rutas de desarrollo", dijo.

