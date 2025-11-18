Un hombre murió luego de que la camioneta en la que viajaba se impactara contra la barda perimetral de una escuela primaria ubicada en la colonia La Colmena, en la alcaldía Iztapalapa. El hecho movilizó a policías, bomberos y personal de emergencia de distintas dependencias.

De acuerdo con la información del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, el percance ocurrió alrededor de las 12:22 horas en el cruce de avenida Texcoco y José María Gutiérrez (zona también referida como Texcoco y Sentimiento de la Nación). Al arribar al punto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron una camioneta color blanco incrustada en un muro de la escuela primaria Luis Pasteur. Dentro de la unidad se encontraba un hombre con manchas hemáticas en el rostro y sin movimiento.

Ante la situación, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron al conductor —de aproximadamente 35 años— y confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a un trauma ocasionado por el impacto. La zona fue acordonada y se notificó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias periciales.

Hombre pierde la vida tras impactarse con la barda perimetral de una escuela primaria en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Especial.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió para trabajar en el rescate, así como en la remoción del vehículo y de los escombros esparcidos sobre la vialidad, con el fin de evitar otros incidentes. De acuerdo con su reporte, en el lugar se encontraba una persona sin vida dentro de la camioneta, mientras se realizaban maniobras para liberar la unidad.

La dirección del plantel educativo informó que la colisión ocasionó la fractura de trabes de carga en la barda que colinda con avenida Texcoco. No se registraron afectaciones al alumnado, pues la clase en el área concluyó minutos antes del accidente. La escuela solicitó la reparación inmediata del muro, debido a trabajos internos en curso y la necesidad de garantizar la seguridad del estudiantado de los tres turnos.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer la causa del siniestro y determinar las condiciones en las que ocurrió.

