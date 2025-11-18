El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la licencia permanente también podrá tramitarse durante todo 2026 y dio a conocer el costo que tendrá este documento oficial.

Este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que incluirán en el paquete financiero del próximo año la licencia permanente, por lo que recomendó a los capitalinos que aún no la sacan, hacer su trámite con calma.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que el programa de licencia permanente ha sido muy solicitado por la ciudadanía, e indicó que se mantendrá la misma cuota que se manejó en 2025, es decir, mil 500 pesos.

“Nosotros estaremos presentando al Congreso, como parte del Paquete Económico 2026, la ampliación del programa de licencia permanente, manteniendo la cuota de mil 500 pesos, en beneficio de la ciudadanía, porque es lo que busca es generar un doble beneficio: a la hora de realizar el trámite y un beneficio a la hora de realizar las inversiones”, indicó.

Por otro lado, el secretario señaló que las estimaciones de recaudación por este programa para el próximo año se presentarán en el paquete económico 2026. No obstante, adelantó que se espera entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año expedir un millón de licencias, lo cual implicaría una recaudación de mil 500 millones de pesos.

