La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que incluirán en el paquete financiero 2026 la ampliación de licencias permanentes para que más capitalinos puedan acceder a este trámite el próximo año.

“El día de hoy les informamos que, justamente a petición de la ciudadanía, hemos decidido integrar al paquete financiero la ampliación de licencias permanentes durante 2026”, dijo.

A casi un año de que se puso en marcha la expedición de licencias permanentes en la CDMX, Brugada afirmó que 2025 se convirtió en el año de mayor emisión de licencias de la historia de la Ciudad de México, pues hubo muy buena respuesta por parte de la ciudadanía.

“Vamos a convocar a la ciudadanía a que programe con calma su trámite de licencia permanente que estará todo el 2026”, dijo y señaló que la administración capitalina implementará métodos que ayuden a agilizar la realización de trámites, además recordó a la población que puedan tramitar su licencia permanente de forma digital.

Recordó que los recursos obtenidos por el Gobierno de la CDMX por la expedición de licencias permanentes se irán a un fideicomiso para mejorar la movilidad en tres ejes: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público, por lo que destacó que los más de 2 mil millones de pesos que se han recaudado a la fecha permitirán financiar acciones y obras para mejorar la movilidad en la capital.

En su oportunidad, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que al 16 de noviembre, se habían expedido un millón 390 mil 606 licencias permanentes en la capital, con lo que se ha recaudado 2 mil 341 millones 716 mil pesos.

LL