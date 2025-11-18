Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud, extorsión, fraude y robo, quienes serían integrantes de una célula criminal conocida como La Banda del Sacro, que opera en la alcaldía Venustiano Carranza y que también estaría vinculada con una carpeta de investigación iniciada en Iztapalapa por fraude.

La detención ocurrió la tarde del 17 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:05 horas, cuando agentes de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaban trabajos de vigilancia en zonas con alto índice delictivo.

De acuerdo con el informe policial, al circular sobre la calle Iztlazihuac, los agentes fueron alertados por el conductor de una camioneta blanca, quien señaló que en un automóvil negro viajaban tres sujetos aparentemente armados. Los policías les dieron alcance y les ordenaron detenerse mediante el altoparlante, pero los ocupantes intentaron huir, iniciándose una persecución que concluyó en la esquina de Oriente 160 y Norte 5, en la colonia Moctezuma Segunda Sección.

Con el apoyo de otras unidades, los agentes realizaron una inspección preventiva a los tres individuos. Entre sus pertenencias presuntamente localizaron un arma de fuego, dinero en efectivo y diversas dosis de sustancias con características de marihuana, cocaína y metanfetamina. Debido a que se trataba de un posible delito flagrante, los policías procedieron a detenerlos, informarles sus derechos y trasladarlos ante la autoridad ministerial correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía correspondiente, donde continuará la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud y los ilícitos relacionados. Autoridades señalaron que las indagatorias seguirán para determinar el alcance de sus actividades dentro del grupo delincuencial mencionado.

