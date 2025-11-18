Más Información

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial a tres personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud, extorsión, fraude y robo, quienes serían integrantes de una célula criminal conocida como La Banda del Sacro, que opera en la y que también estaría vinculada con una carpeta de investigación iniciada en Iztapalapa por fraude.

La detención ocurrió la tarde del 17 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:05 horas, cuando agentes de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaban trabajos de vigilancia en .

De acuerdo con el informe policial, al circular sobre la calle Iztlazihuac, los agentes fueron alertados por el conductor de una camioneta blanca, quien señaló que en un automóvil negro viajaban tres sujetos aparentemente armados. Los policías les dieron alcance y les ordenaron detenerse mediante el altoparlante, pero los ocupantes intentaron huir, iniciándose una persecución que concluyó en la esquina de Oriente 160 y Norte 5, en la colonia Moctezuma Segunda Sección.

Con el apoyo de otras unidades, los agentes realizaron una inspección preventiva a los tres individuos. Entre sus pertenencias presuntamente localizaron un arma de fuego, dinero en efectivo y diversas dosis de sustancias con características de marihuana, cocaína y metanfetamina. Debido a que se trataba de un posible delito flagrante, los policías procedieron a detenerlos, informarles sus derechos y trasladarlos ante la autoridad ministerial correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía correspondiente, donde continuará la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud y los ilícitos relacionados. Autoridades señalaron que las indagatorias seguirán para determinar el alcance de sus actividades dentro del grupo delincuencial mencionado.

