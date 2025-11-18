Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías aún permanecen hospitalizados luego de los actos violentos registrados en el Zócalo el pasado sábado 15 de noviembre, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La institución informó que se dará seguimiento a cada caso hasta que las y los uniformados sean dados de alta.

Lee también Marcha de la Generación Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio: Fiscalía CDMX

El saldo inicial de efectivos de la SSC heridos tras la marcha de la generación Z fue de 60 que fueron atendidos en el lugar y 40 más trasladados a un hospital.

Hasta el lunes 17 de noviembre 26 policías ya habían sido dados de alta y los otros 14 recibían atención por sus heridas, las cuales no ponían en riesgo sus vidas, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

