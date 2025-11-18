Más Información
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a cuatro hombres señalados de haber ingresado a una tienda departamental en la alcaldía Álvaro Obregón, y haber amagado a los empleados para robar mercancía.
A decir de la SSC, los cuatro detenidos tocaron a la puerta del negocio ubicado en avenida Revolución y la calle Rey Cuauhtémoc, de la colonia Barrio Loreto, cuando el personal se alistaba para inciar la jornada.
Cuando uno de los empleados abrió la puerta, los cuatro sujetos entraron a la fuerza y amagaron al personal.
Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, dieron aviso a policías en campo sobre el robo.
Cuando los efectivos llegaron a la tienda encontraron la puerta abierta y al ingresar vieron a un sujeto armado que tenía sometido a un trabajador, por lo cual fue detenido.
Posteriormente aprehendieron a los otros tres sospechosos, quienes habían rotos vitrinas y tomado mercancía.
En el lugar se aseguró un arma de fuego con cartucho útiles y herramienta.
Los sujetos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
