El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que una vez que se atienda a todos los usuarios que resultaron lesionados por el choque de dos unidades del Trolebús Elevado en Santa Martha, se hará una investigación para determinar la causa del accidente.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que tras el choque de las dos unidades, 26 personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica.

Lee también: Estudiantes del IPN se manifestaron en la GAM; exigían la liberación de un compañero detenido durante marcha de la generación Z

Afirmó que el accidente se trató de “un percance menor”, es decir, que un trolebús chocó la parte de atrás de otro, no de forma contundente. Sin embargo, indicó que el frenón hizo que algunas personas tuvieran lesiones.

“La instrucción fue que los 26 que tuvieran alguna molestia o declararan que les dolía algo fueran trasladados al hospital (...) están siendo valorados en este momento, todos fueron trasladados en ambulancia”, dijo.

García Nieto aseveró que hay supervisión permanente de los servicios eléctricos y adelantó que una vez que se atienda a todas las personas afectadas, se hará una investigación “de la causa que ocasionó este percance”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr