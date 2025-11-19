El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este miércoles en el canal de aguas negras Arroyo Cuatzin, ubicado en la colonia CTM Culhuacán, sobre avenida Canal Nacional, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, vecinos de la zona observaron el cuerpo flotando en una de las barreras conocidas como Puente de Toro y dieron aviso inmediato a las autoridades. El hombre, de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba atorado entre los restos y fue visible desde la orilla del canal.

Lee también La Canaco CDMX advierte que negocios del Centro gastan más de mil millones al año para protegerse de actos vandálicos en marchas

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la zona para permitir los trabajos de emergencia y dar paso a los peritos correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte; será la Fiscalía General de Justicia capitalina la encargada de determinar la identidad del fallecido y realizar las investigaciones para esclarecer el caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL