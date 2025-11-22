Más Información

Chihuahua.- Un hombre fue detenido en el municipio de Guachochi, , con arsenal, municiones y equipo táctico, y por presuntamente estar vinculado a en la región serrana de la entidad.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), a través de las Subsecretarías de Inteligencia y Análisis Policial, Despliegue policial y Estado Mayor, con el grupo especial SWAT, en coordinación con Guardia Nacional y , logran la detención en un operativo que se llevó a cabo en la zona de Caborachi, municipio de Guachochi.

Durante una serie de patrullajes de prevención en brechas del sector, se logró la detención de Lorenzo “N” de 36 años.

Detienen a hombre con arsenal y más de 6 mil balas en Chihuahua. Foto: Especial.
Detienen a hombre con arsenal y más de 6 mil balas en Chihuahua. Foto: Especial.

En la intervención fueron asegurados 2 vehículos, uno de los cuales cuenta con reporte de robo en los Estados Unidos, así como 8 armas largas, 136 cargadores, aproximadamente 6,450 cartuchos de diversos calibres, además de equipo táctico utilizado por grupos criminales.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal correspondiente.

Según se señaló, la detención representa un golpe a las estructuras criminales que operan en la sierra y constituye un avance significativo en la estrategia para restablecer el control territorial y proteger a la ciudadanía.

