El estado de Puebla sufrió una de las semanas más violentas al registrar al menos 15 asesinatos, siete de los cuales fallecieron como consecuencia de un ataque incendiario en un table dance de la capital.

De acuerdo con un recuento periodístico y cruce de datos con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, ese número de asesinatos ocurrieron entre el lunes 17 al viernes 21.

El caso que marcó la oleada de violencia, ocurrió el martes pasado, cuando un comando armado perpetró un ataque incendiario contra un centro nocturno en la capital poblana, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas en el lugar y dos más murieron días después en hospitales de la zona. Sobrevivieron siete personas.

Lee también Instalan consejos municipales de justicia cívica en Puebla; reconocen trabajo del gobernador Alejandro Armenta

Los hechos fueron perpetrados por seis sujetos, quienes arribaron al table dance LaCoss, ubicado en la zona sur de la ciudad; los atacantes ingresaron al lugar disparando para someter a todos.

Encerraron a meseros, bailarines y clientes y rociaron gasolina en el interior y exterior del establecimiento, así como a un vehículo, para luego huir del lugar en tres motocicletas.

El mismo martes, en el municipio de San Martin Texmelucan fueron atacadas a tiros dos personas, una de las cuales falleció en el lugar de los hechos.

Lee también Denuncian fraude en primaria de Tehuacán, Puebla; tesorera habría desviado hasta 250 mil pesos

Previó al caso que causó conmoción entre la sociedad poblana, el lunes fue asesinado a tiros el dueño de una distribuidora de pollo ubicada en la Central de Abasto de la capital.

Para el miércoles se reportó un ataque directo contra tres personas que viajaban en camioneta en el municipio de Tehuitzingo, lo que dejó una persona muerta; y en San Martín Texmelucan fue hallado sin vida y con huellas de violencia un sujeto apodado como “El Mono”.

Y el viernes los cuerpos de tres personas con huellas de violencia fueron abandonados en una carretera estatal a la altura del municipio de Zacatlán; ese mismo día, fue hallado un hombre con huellas de violencia en el municipio de Tulcingo de Valle.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot