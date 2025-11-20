Más Información
México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta
Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura
Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch
Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"
Padres y madres de familia de una escuela primaria en el municipio poblano de Tehuacán denunciaron un presunto fraude que alcanzaría hasta los 250 mil pesos.
Los inconformes, pertenecientes a la escuela primaria “Fuerte de Loreto”, señalaron a la tesorera de la escuela de un presunto desvío de recursos de entre 150 mil a 250 mil pesos.
Los padres de familia señalaron a una integrante del comité escolar, identificada como Briseida, de haber cometido el presunto fraude.
Expusieron que cada familia había aportado entre 700 y 950 pesos para cubrir servicios básicos del plantel.
Los integrantes del comité anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado; y amenazaron con hacer un plantón en la escuela y manifestarse en la vivienda de la supuesta responsable.
Detienen a sujeto que robó pipa de gasolina en Hermosillo; policía disparó a las llantas en plena persecución
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]