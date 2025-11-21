El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fue reconocido públicamente por la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, debido a su "modelo de construcción de paz más humano, cercano y ético".

Durante la toma de protesta a más de mil 300 poblanas y poblanos, la subsecretaria Bárcenas Molina, acompañada del gobernador, tomó la protesta al Consejo Estatal y a los Municipales de Paz y Justicia Cívica. En dicho evento reconoció el trabajo del mandatario estatal a quien dijo que daba un aplauso y le agradecía su ética.

Los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica impulsan acciones de prevención del delito y la violencia, facilitan el diagnóstico comunitario, apoyan en la resolución de conflictos comunitarios, fortalecen la construcción de una cultura de paz y convivencia y dan seguimiento a un Plan de Trabajo Municipal.

Lee también Puebla cierra filas con Claudia Sheinbaum; gobierno estatal defiende soberanía y ruta de la 4T

Ceremonia de instalación de consejos por la paz y la justicia cívica en Puebla (21/11/2025). Foto: Especial

Rocío Bárcena Molina destacó el compromiso y liderazgo de Armenta Mier para dar un paso fundamental en la consolidación de un modelo de construcción de paz más humano, cercano y ético, ya que dicha acción surge de la capacidad de escuchar y de la corresponsabilidad entre quienes comparten comunidad.

Por su parte el gobernador de Puebla expresó que el encuentro es fundamental para lograr el anhelo de seguridad y que todos los esfuerzos de la administración que encabeza, tienen el objetivo de generar paz, justicia y seguridad.

Agregó que busca apoyar desde el gobierno estatal a las y los presidentes municipales que luchan por la seguridad, para enfrentar juntos el reto de la construcción de la paz, de la misma forma que la presidenta Claudia Sheinbaum brinda apoyo a las y los gobernadores.

“Es tiempo de unir fuerzas para enfrentar el reto, el enemigo, el adversario, no es el compañero; el enemigo, el adversario, es la inseguridad, es la delincuencia”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc