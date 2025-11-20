Puebla, Puebla.- El gobierno estatal poblano hizo una defensa férrea de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y de la soberanía nacional, pero también afirmó que la ruta trazada por la 4T para México apuesta por la justicia social, la igualdad y la construcción del bien común.

En la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la oradora oficial, Laura Artemisa Chávez, secretaria de Bienestar del gobierno estatal expresó que hoy México vive el anhelo de quienes lucharon por un país más justo, libre y digno.

Y defendió el trabajo y las acciones, a nivel nacional e internacional, que realiza y ejecuta la primera mujer presidenta de México:

“Desde Puebla alzamos la voz con claridad y firmeza en defensa de nuestra primera mujer presidenta, de nuestra comandanta suprema de las fuerzas armadas; defender a ella, es defender a nuestra Nación, nuestra Soberanía, identidad y cultura, porque el gobierno que representa es resultado de la voluntad y del sentir de millones de mexicanas y mexicanos”.

Además aseguró que ella, al igual de miles de mujeres en el país, se siente representada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó:

“Así como llegamos todas, le decimos desde aquí que no está sola, que cuenta con nosotros, con poblanas y poblanos que comparten su visión… Que suene fuerte y que quede claro, estamos con nuestra presidenta, porque nos representa, porque enarbola los principios que impulsaron la revolución, porque ella misma es una mujer revolucionaria que nos inspira a continuar la lucha desde las ideas, la diplomacia firme, la acción coordinada y la unidad nacional”.

En su mensaje retomó las palabras de la mandataria e hizo un llamado a que en lugar de “...sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz”, destacó que este mensaje define la ruta de un México que apuesta por la justicia social, la igualdad y la construcción del bien común.

La servidor pública poblana recordó que a más de un siglo de distancia, tal y como lo soñaron las y los revolucionarios, hoy México es un país de libertades, donde los derechos de todas y todos no dependen del poder ni del dinero, sino de la calidad humana.

Por ello, invitó a las y los poblanos a sumarse a la visión humanista del Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier (Morena) y Pensar en Grande, hacer equipo, construir con valentía y con convicción.

Y refrendó su compromiso de mantener la unidad, fortalecer la colaboración institucional y construir un país de oportunidades para todas y todos para avanzar con firmeza en la consolidación de un México más justo, pacífico y próspero.

A la ceremonia asistieron el gobernador Alejandro Armenta; el titular del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Pérez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz; la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano.

Así como el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib; el comandante de la 25 Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas; el representante de la Guardia Nacional, Coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza; el presidente del Consejo de la Judicatura Pedro Antonio Martínez Hernandez; la Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt y por integrantes del gabinete estatal.

