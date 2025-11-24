La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la iniciativa de reforma de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, busca que sea aprobada por consenso, y señaló que todavía no ha sido presentada debido a que aún no se llega a un acuerdo entre el sector empresarial y los representantes de los trabajadores.

“Todavía no presentamos la iniciativa porque hemos buscado que haya acuerdo entre el sector empresarial, los empresarios de México, los empleadores y las representaciones de los trabajadores”.

“Queremos que la reforma de las 40 horas, que lo estamos planteando paulatinamente, y también el aumento al salario mínimo para el 2026, pues siga siendo por consenso”.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo informó que se tiene previsto que esta iniciativa se presente este año, sin embargo, indicó que su discusión y posible aprobación en el Congreso de la Unión se hará hasta el próximo periodo legislativo.

“Queremos que se presente este año, pero quizá para aprobar ya hasta la sesión del próximo… pero queremos que se haga público este año el acuerdo”, declaró.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que todas las reformas laborales impulsadas desde el sexenio pasado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se han hecho por consenso y aseguró que la reducción de 48 a 40 horas laborales se hará de la misma manera.

“Tanto que han dicho de la Cuarta Transformación, que y no sé qué tanto, todas las reformas laborales, todas, han sido por consenso, todos los aumentos salariales de salario mínimo han sido por consenso. El Pacic que recientemente firmamos, no es una imposición de precios a mercancías, sino un acuerdo por consenso voluntario que se cumple. El acuerdo de que no aumente el precio de la gasolina y tener un precio máximo no es por ley, por normas, sino que es un acuerdo con todos los gasolineros.

“Y ahora queremos que la reforma de las 40 horas, que lo estamos planteando paulatinamente, y también el aumento al salario mínimo para el 2026, pues siga siendo por consenso”.

