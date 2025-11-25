Más Información

Tras reunión con Segob, transportistas aseguran que mantendrán bloqueos; no ven "sensibilidad"

Alcalde de Celaya admite haberse reunido con integrantes del crimen organizado, pero asegura que no tiene acuerdo con ellos

¡No es tu internet! Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

Culiacán, Sin. a 25 de Nov.- En la capital del estado, una mujer y un joven fueron , el varón fue perseguido por personas armadas en una cancha de basquetbol del fraccionamiento Jardines de Santa Fe, donde quedó tendido por los , sin que se conozca su identidad.

Sobre este hecho, según los datos, civiles armados persiguieron a balazos a una persona joven, el cual corrió por varios minutos entre la cancha deportiva, ubicada en la , de dicho fraccionamiento, donde resultó muerto.

Los agresores, luego de verlo caer sin vida, abandonaron rápidamente la zona, sin que se conozca si estos contaban con algún cómplice que los esperaran en algún vehículo para huir de la zona.

En una de las calles de terracería de la colonia Pemex, en la parte sur-poniente de la capital del estado, elementos del ejército localizaron el cuerpo de una persona del sexo femenino, la cual presentaba impactos de bala.

A la victima le colocaron una cartulina con un mensaje en el que se justifica su asesinato, por lo que la Fiscalía General del Estado iniciaron los trabajos forenses para poder determinar su identidad.

