Culiacán, Sin. a 25 de Nov.- En la capital del estado, una mujer y un joven fueron asesinados a balazos, el varón fue perseguido por personas armadas en una cancha de basquetbol del fraccionamiento Jardines de Santa Fe, donde quedó tendido por los impactos de bala, sin que se conozca su identidad.

Sobre este hecho, según los datos, civiles armados persiguieron a balazos a una persona joven, el cual corrió por varios minutos entre la cancha deportiva, ubicada en la avenida San Prospero, de dicho fraccionamiento, donde resultó muerto.

Los agresores, luego de verlo caer sin vida, abandonaron rápidamente la zona, sin que se conozca si estos contaban con algún cómplice que los esperaran en algún vehículo para huir de la zona.

En una de las calles de terracería de la colonia Pemex, en la parte sur-poniente de la capital del estado, elementos del ejército localizaron el cuerpo de una persona del sexo femenino, la cual presentaba impactos de bala.

A la victima le colocaron una cartulina con un mensaje en el que se justifica su asesinato, por lo que la Fiscalía General del Estado iniciaron los trabajos forenses para poder determinar su identidad.

