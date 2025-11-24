Culiacán, Sin. A 24 de Nov.- La violencia alcanzó al sector femenino, en un lapso de solo veinticuatro horas, en puntos distintos del estado, tres mujeres fueron privadas de la vida con impactos de bala, el caso mas reciente tuvo lugar en la colonia Renato Vega, en donde la joven Rosa Angelica fue asesinada de varios disparos.

Según un reporte a las líneas de emergencia, sobre la banqueta de la calle Abedules de dicha colonia, se encontraba tirada una fémina joven, con rastros de sangre, por lo que al presentarse la policía municipal y la estatal, certificaron que esta había muerto.

Los datos recabados en esa zona, fue en el sentido que la joven se encontraba parada sobre la banqueta, cuando se paró frente a ella un vehículo y uno de sus ocupantes, sin medir palabra le dispararon en varia ocasiones.

Lee también: Violencia contra mujeres universitarias; encuentro en Puebla urge políticas digitales y jurídicas

En un edificio de departamentos, ubicado frente a un parque en el fraccionamiento Infonavit Cañadas, durante un convicio en un cuarto piso, una mujer de nombre Verónica “N”, de 51 años de edad fue asesinada de varios disparos.

Una de las versiones, es que al convivio llegaron varios hombres armados, los cuales intentaron privar de la libertad la mujer, la cual se resistió a ser “levantada”, por lo que le dispararon con armas automáticas.

En la sindicatura de Pericos, en el municipio de Mocorito, durante una discusión de familia, Martha “N” de 43 años de edad, fue privada de la vida por su propio padre, el cual le disparo en varias ocasiones, por lo que gravemente herida fue trasladada a un hospital donde falleció poco después.

Las autoridades judiciales no dieron a conocer, si el responsable del feminicidio fue detenido, luego de la egresión que se presentó en el hogar familiar de la victima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr