El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó su segundo informe de gobierno ante el Congreso del Estado, en el que subrayó como principal logro la consolidación de Coahuila como “el estado más seguro del norte de México y el segundo más seguro del país”, de acuerdo con mediciones del INEGI.

Acompañado de representantes de los tres poderes, alcaldes, mandos militares, legisladores federales y exgobernadores, Jiménez Salinas afirmó que la seguridad seguirá siendo la prioridad de su administración.

“Aquí mandan las instituciones”, dijo al reconocer a las corporaciones policiacas y a las Fuerzas Armadas por su coordinación en territorio estatal. Además, presumió que se han invertido 7 mil 500 millones de pesos en seguridad, lo que permitió la construcción de 15 cuarteles del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, además de arcos de vigilancia en puntos estratégicos.

Mencionó que zonas críticas como los desiertos de Ocampo, Múzquiz y Acuña cuentan ya con cinco instalaciones militares nuevas, mientras que en la región norte se reforzó la vigilancia con cuarteles, garitas y filtros a lo largo de los accesos desde Tamaulipas y Nuevo León.

Jiménez aseguró que Coahuila es el estado con menos homicidios dolosos per cápita del país y uno de los tres con menor incidencia global. Aseguró que el 98% de los homicidios de alto impacto han sido esclarecidos, frente a una media nacional del 40%.

En materia de prevención, anunció que los 500 “Puntos Violeta” instalados en el estado han contribuido a reducir en 50% los feminicidios. También destacó el fortalecimiento a la Fiscalía del Estado y la coordinación con el Poder Judicial y el DIF para atender casos de violencia familiar y de género.

El mandatario estatal recordó que Coahuila se ubica entre los cinco estados con menor pobreza del país y dijo que como parte de la estrategia “Mejora Coahuila” se han destinado apoyos alimentarios, descuentos mediante la tarjeta “Mera Mera” y una inversión conjunta con municipios de mil 500 millones de pesos para obras de agua, drenaje, pavimentación, electrificación y techo firme.

ml