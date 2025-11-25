Culiacán, Sin a 25 Nov.- En la sindicatura de Aguaruto, en el extremo poniente de la capital del estado, elementos navales se enfrentaron a un grupo armado, en cuyos hechos, solo se reportó la detención de tres civiles, a los que se les aseguró armas y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva llegaron en apoyo de los marinos, por lo que aún se mantiene bajo resguardo la zona.

En un breve mensaje, la dependencia estatal recomendó a la población circular con precaución en esa zona de Culiacán y atender las indicaciones de las diversas autoridades que aun mantiene un operativo en la sindicatura de Aguaruto.

Un segundo reporte a las líneas de emergencia, aún no confirmado, alertaron a las autoridades, un segundo enfrentamiento entre personal naval y civiles armados en la zona de la comunidad de Balbuena, en el municipio de Navolato, por lo que una fuerza mixta fue desplazada para aquel sitio para confirmar los hechos.

dmrr/cr