Más Información

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Culiacán, Sin a 25 Nov.- En la sindicatura de Aguaruto, en el extremo poniente de la capital del estado, se enfrentaron a un , en cuyos hechos, solo se reportó la detención de tres civiles, a los que se les aseguró armas y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva llegaron en apoyo de los marinos, por lo que aún se mantiene .

Lee también:

En un breve mensaje, la dependencia estatal recomendó a la población circular con precaución en esa zona de Culiacán y atender las indicaciones de las diversas autoridades que aun mantiene un operativo en la sindicatura de Aguaruto.

Un segundo reporte a las líneas de emergencia, aún no confirmado, alertaron a las autoridades, un segundo enfrentamiento entre personal naval y civiles armados en la zona de la comunidad de Balbuena, en el municipio de Navolato, por lo que una fuerza mixta fue desplazada para aquel sitio para confirmar los hechos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]