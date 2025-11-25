Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Los elementos de las fuerzas federales lograron el aseguramiento de al menos 30 mil litros de hidrocarburo y 10 mil litros de Gas LP tras un cateo a un inmueble en el

Un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, concedió a la delegación en Tabasco de la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de cateo, ejecutada en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Física de PEMEX y Policía Municipal.

Foto: Especial
Foto: Especial

En el inmueble, las autoridades aseguraron ocho vehículos, tres tanques, una motobomba, seis rollos de manguera, aproximadamente 10 mil 760 litros de gas L.P. y aproximadamente 30 mil litros de un líquido con las características del hidrocarburo.

El inmueble, el Gas L.P., el hidrocarburo, los vehículos y los objetos materiales asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGR, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, por delitos en materia de hidrocarburos.

Foto: Especial
Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]