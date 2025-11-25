Chilpancingo.— En el camino que lleva a la comunidad de Chautipan, en la sierra de Chilpancingo, fueron hallados cuatro cadáveres desmembrados dentro de dos vehículos.

Las autoridades comunitarias informaron de la localización de los cadáveres la tarde domingo, pero fue hasta la mañana de este lunes cuando personal de la Fiscalía General del Estado atendió el reporte.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera que conecta a la comunidad de Chautipan y Jaleaca de Catalán.

Pobladores relacionaron el asesinato de los cuatro hombres a la disputa que mantienen las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos, en la parte serrana del municipio.

Esta situación generó zozobra y temor entre los habitantes. Además, provocó la suspensión de clases en el preescolar, en la primaria y la telesecundaria.