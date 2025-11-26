Culiacán.- Una condena de 40 años de prisión fue aplicada contra Rolando “N”, al ser declarado culpable del delito de feminicidio cometido contra su pareja sentimental en un consultorio dental, ubicado en la planta alta de una plaza comercial de la colonia Pradera Dorada, en la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Especializada en Violencia contra las Mujeres y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, obtuvo dicha condena relacionada con la muerte de una joven registrada el pasado 7 de octubre del 2024.

Según las investigaciones, el día 7 de octubre del año pasado, cuando la víctima se encontraba en el interior de un consultorio dental, Rolando “N”, quien había sido su pareja sentimental años atrás, la atacó con un arma cortante.

Las lesiones que le causo a la mujer le provocaron la muerte, por lo que el martes pasado, en la audiencia de procedimiento abreviado, la Juez de Control y Enjuiciamiento le dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión, más una multa de 54 mil 285 pesos.

Además, al condenado se le impuso un pago de tres millones 456 mil 866 pesos por concepto de reparación del daño y lucro cesante.

De acuerdo a los datos divulgados sobre este feminicidio, la muerte violenta de la mujer, con identidad reservada, tuvo lugar en un consultorio dental ubicado en la planta alta de la plaza comercial de la colonia Pradera Dorada, de la capital del Estado,

En ese mismo lugar de los hechos, el presunto agresor, de nombre Rolando “N”, fue detenido, al responder las corporaciones de seguridad una llamada anónima a las líneas de emergencia, sobre un ataque a una joven en un consultorio dental.

afcl/apr