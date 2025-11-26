Aguascalientes, Aguascalientes.- El Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia se realizará del 4 al 6 de diciembre en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey de Aguascalientes capital del estado, en el que participarán especialistas de las cinco agencias de seguridad más relevantes de los Estados Unidos de Norteamérica.

El Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además asistirán expertos internacionales provenientes de Italia, España, India, El Salvador, Brasil, Chile y Colombia, se informa en un comunicado, en el que se asegura que este foro es uno de los más importantes en materia de procuración de justicia, investigación criminal y seguridad pública en el continente.

La realización de este foro posiciona a Aguascalientes como un referente en materia de seguridad y profesionalización policial a nivel nacional e internacional, al consolidarse como un punto estratégico para el análisis, el diálogo, la capacitación y la cooperación entre instituciones de seguridad y justicia, se agrega.

Se dice que la organización de este evento en Aguascalientes se deriva del compromiso que mantiene la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) con la paz y la tranquilidad del estado, así como de las sólidas relaciones de colaboración que ha construído con organismos internacionales.

En las actividades los participantes compartirán experiencias de las corporaciones de seguridad de todo el país, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos, capacidades técnicas y habilidades operativas, a través de conferencias magistrales, paneles especializados y talleres de actualización.

Las y los interesados en asistir podrán registrarse en línea a través del siguiente enlace:

https://forointernacionaldeseguridadyjusticia.c5ags.gob.mx/Evento/RegistroConferencia

Este foro representa una oportunidad histórica para que las y los integrantes de las corporaciones de seguridad de México accedan directamente a las mejores prácticas y estándares internacionales en investigación, inteligencia, análisis criminal y combate a la delincuencia, se especifica en el comunicado.

