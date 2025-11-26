Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana, Baja California, dio inicio a la operación del nuevo carril Sentri, proyecto binacional que mejora la movilidad fronteriza, bajo la visión de cooperación respetuosa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El alcalde destacó que el arranque de este piloto de 120 días acordado con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza refleja la confianza institucional construida con Estados Unidos y la capacidad de Tijuana para coordinar proyectos estratégicos.

El nuevo carril, ubicado en la calle Segunda en Zona Centro, permitirá desfogar zonas de alta demanda y facilitar el tránsito de automóviles provenientes de Playas de Tijuana y del sur del estado, lo que reducirá congestionamientos y fortalecerá la conectividad con San Diego.

Foto: Especial

Burgueño Ruiz subrayó que este avance es parte de una agenda binacional basada en la cooperación donde Tijuana trabaja con respeto institucional y visión de futuro.

“Este es solo el inicio; seguiremos modernizando la frontera y ofreciendo soluciones reales para miles de familias que dependen del cruce todos los días”, concluyó.

Se informó que diariamente cruzan cerca de 20 mil vehículos por Sentri y se estima que hasta 35% podrá utilizar este nuevo punto de acceso, impulsando la movilidad, la actividad económica y el tránsito seguro en la frontera.

afcl/apr