Hermosillo.- Problemas en el sistema de calefacción provocaron la intoxicación de 19 huéspedes, entre ellos seis menores, en un hotel de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

Elementos del cuerpo de Bomberos y de emergencias atendieron el reporte por intoxicación por monóxido de carbono de huéspedes en el hotel Fiesta Inn.

Debido a un problema con un sistema de calefacción del hotel, se atendieron a 13 adultos y seis menores, de los cuales dos adultos fueron llevados a recibir atención médica, quienes ya fueron dados de alta, reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Detalló que se realizaron inspecciones exhaustivas y se reguló el sistema de calefacción, se realizó ventilación en las áreas y los huéspedes regresaron a sus habitaciones.

Por su parte el Gobierno de la Ciudad de Nogales informó que durante las primeras horas de este 23 de noviembre se registró un incidente en las instalaciones del Hotel Fiesta Inn, ubicado en el sur de la ciudad, donde, de manera preventiva, fueron evacuados los pisos 3 y 4 del inmueble.

Comunicó que tres huéspedes que presentaron afección fueron trasladados a hospitales de la ciudad, mismos que ya fueron dados de alta.

Personal de Protección Civil realizó de inmediato una inspección inicial en el lugar y se determinó la suspensión temporal del funcionamiento de las calderas, como medida preventiva.

En este momento, se continúa con los protocolos de verificación y seguridad a fin de garantizar el funcionamiento adecuado del inmueble y la protección de todas las personas que ahí se hospedan o laboran.

El municipio se comprometió a mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante.

