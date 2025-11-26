Por segunda ocasión, dos organizaciones sindicales se enfrentaron y quemaron vehículos en la autopista Puebla-Tlaxcala por la disputa del control de la obra de ampliación de dicha carretera.

Los grupos en disputa quemaron maquinaria pesada y cerraron la autopista en su totalidad, lo que afectó a miles de automovilistas, quienes debieron tomar vías alternas.

Fue a la altura de la comunidad de San Francisco Ocotlán del municipio de Coronango donde ocurrió en esta ocasión el conflicto.

La principal disputa por la obra de mil millones de pesos es entre integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, delegación Puebla y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

Ambas organizaciones demandan hacerse cargo del proyecto federal, que busca ampliar a cuatro carriles dicha autopista.

El pasado 3 de octubre, la misma autopista fue bloqueada por integrantes de los sindicatos que se disputan el control de la ampliación.

En esa ocasión también llevaron a cabo la quema de vehículos, maquinaria y llantas.

