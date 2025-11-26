Más Información

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C.; reportan a agentes heridos en estado crítico

Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C.; reportan a agentes heridos en estado crítico

FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido

FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Por segunda ocasión, dos organizaciones sindicales se enfrentaron y quemaron vehículos en la por la disputa del control de la obra de ampliación de dicha carretera.

Los grupos en disputa quemaron maquinaria pesada y cerraron la autopista en su totalidad, lo que afectó a miles de automovilistas, quienes debieron tomar vías alternas.

Fue a la altura de la comunidad de San Francisco Ocotlán del municipio de Coronango donde ocurrió en esta ocasión el conflicto.

Lee también

La principal disputa por la obra de mil millones de pesos es entre integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, delegación Puebla y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

Ambas organizaciones demandan hacerse cargo del proyecto federal, que busca ampliar a cuatro carriles dicha autopista.

El pasado 3 de octubre, la misma autopista fue bloqueada por integrantes de los sindicatos que se disputan el control de la ampliación.

En esa ocasión también llevaron a cabo la quema de vehículos, maquinaria y llantas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]