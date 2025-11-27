Ciudad Victoria.- En las carreteras de Tamaulipas donde se han registrado manifestaciones, se reanudó la circulación vial a partir de las 18:00 horas de este jueves.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que los primeros bloqueos carreteros que comenzaron a liberarse fueron: En la carretera Tampico a Mante, a la altura de la entrada a Estación Colonias de Altamira; en la carretera Ribereña de la colonia Industrial de Gustavo Díaz Ordaz; y en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura de la “Y” de San Fernando.

Lee también: Ebrard confirma apoyo total del Gobierno Federal a Yucatán; Díaz Mena destaca confianza para invertir

La Vocería recomendó a los automovilistas manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

En Tamaulipas se han reportado bloqueos carreteros durante cuatro días consecutivos y se desconoce si volverán a reactivarse este viernes por la mañana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr