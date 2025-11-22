Más Información

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la entrada del número 16, junto con la primera tormenta invernal de la temporada, estarán provocando un considerable descenso de temperaturas en algunas regiones del país este sábado 22 de noviembre.

Dichas condiciones podrían provocar temperaturas de -10°, además de la posible caída de nieve o aguanieve en diversos estados del noroeste de la República mexicana.

El SMN detalló que ambos fenómenos recorrerán el noroeste del territorio nacional y avanzarán gradualmente hacia el norte del país, afectando principalmente a:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

De acuerdo con la información proporcionada, dichos estados podrían presentar un descenso notable de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias intensas, con posibilidad de nieve y/o aguanieve en zonas serranas.

Frente frío número 16. Foto: Iván Montaño.
¿Cuándo terminará el Frente Frío número 16?

De lo que se ha confirmado hasta ahora, el Frente Frío número 16 recorrerá el norte de la República por lo menos hasta el próximo lunes 24 de noviembre, afectando parcialmente a los estados en esta zona de la siguiente manera:

  • Sábado 22 de noviembre

La primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 16 recorrerán el noroeste y gradualmente el norte de la República Mexicana, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en ambas regiones, además de caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

Ubicación del Frente Frío número 16 este sábado 22 de noviembre. Foto: SMN
  • Domingo 23 de noviembre

La tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el centro de EUA, dejando de afectar al país. Sin embargo, el frente frío 16 recorrerá el norte, desplazándose gradualmente al noreste del país.

En interacción con una vaguada polar, ambos fenómenos ocasionarán chubascos y vientos fuertes en las zonas mencionadas anteriormente, así como rachas de viento en Chihuahua y Durango; además de viento con rachas y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve durante la madrugada en el norte de Sonora.

  • Lunes 24 de noviembre

El frente frío 16 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias aisladas y viento con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

