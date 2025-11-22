Antonio Attolini presenta informe legislativo sobre el ring y le hace plancha a luchadores, video se viraliza

El diputado morenista del Congreso de Coahuila, Antonio Attolini Murra, brindó el pasado 20 de noviembre su informe legislativo en la Arena Coliseo Tony Arellano, de Torreón.

En un evento al que acudieron alrededor de mil personas, Attolini Murra, ofreció un espectáculo de lucha libre, convirtiendo su informe de actividades en una "celebración comunitaria", la cual aseguró se llevó a cabo de esa manera porque los informes políticos deben "tener sentido para la gente”.

A través de redes sociales, el diputado explicó que eligió la fecha de su informe estratégicamente -aniversario de la Revolución Mexicana. Añadió que su mensaje estaría enfocado en las luchas políticas y los esfuerzos implementados para que la "transformación llegue a Torreón".

Lee también Diputado local de Morena propone que haya matrimonios y divorcios digitales en CDMX; agilizaría trámites, dice

Frente a casi mil personas, Attollini se subió al ring para brindar la información de su periodo. Foto: X

Attolini se sube al ring y le hace plancha a luchadores

Fiel a su estilo, Attolini llevó a cabo su evento con una programación compuesta por 3 luchas y una pelea estelar, así como por rifas, otras sorpresas y la presentación de un informe “contundente” sobre los resultados de su periodo legislativo hasta ahora y los pasos a seguir dentro de su agenda política.

“Por el bien de todos primero están los más pobres, y en Torreón eso significa que por el bien de todos primero está el poniente, hoy aquí de donde soy, donde estoy buscando ser el coordinador de los comités, vengo a rendirle el informe al pueblo de todas las luchas que hemos llevado a cabo en el Congreso”, dijo el morenista.

A través de redes sociales, imágenes del "espectáculo" de Attolini se han vuelto virales, pues se puede ver al diputado sobre el ring con los luchadores.

Lee también Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

El video de Attolini Murra lanzándose sobre los luchadores y volviéndose parte del "espectáculo", ha causado polémica y desatado burlas entre los usuarios, quienes critican el comportamiento de la figura política y rechazan su manera de presentar información importante y seria a la población.

Algunos de los comentarios que destacan en las publicaciones que trolean a Attolini son:

" Juraría que es IA, que país tan surreal ".

". " La gente toda pen**ja aplaudiendo, sin saber que este wey el hecho de estar ahí ya lo hicieron más rico ".

". " Pan y circo al pueblo, que pena ver esto ".

". " Soy lagunero y este imb**il no nos representa ".

". "De lo más bajo. Hasta donde se puede denigrar y perder el respeto un sujeto con tal de conseguir un hueso e inflar su ego. Patético, ridículo, vergonzoso, grotesco... Humillante".

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr