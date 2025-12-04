Más Información
Un total de 79 nuevos elementos policiales de Veracruz se graduaron del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad.
Se trata de 53 policías estatales, 19 municipales y siete penitenciarios, quienes realizaron el Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad Estatal, Municipal y Policía Penitenciario.
Durante Ceremonia de Graduación y Jura de Bandera se informó que el grupo está conformado por policías de proximidad estatal, policías municipales de Coatepec, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Orizaba, Pueblo Viejo y Tuxpan, además de policías penitenciarios
La gobernadora Rocío Nahle García pidió a la nueva generación a desempeñarse con honor, integridad y profesionalismo.
“Ustedes son el pilar de la confianza que las y los veracruzanos depositan en nuestras instituciones”, afirmó.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, informó que además se llevó a cabo la entrega de arcos y detectores portátiles, un sistema de inspección por Rayos X, candados de seguridad, drones a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
Así como tres mil colchones para mejorar las condiciones del personal operativo en las delegaciones de la Policía Estatal, a través de la Subsecretaría de Operaciones.
El funcionario afirmó que la coordinación interinstitucional ha permitido que Veracruz se mantenga como la octava entidad más segura del país, un logro que obliga a redoblar esfuerzos en profesionalización policial.
