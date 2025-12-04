Más Información

Más de 425 empresarios importantes de México, EU y Canadá piden preservar el T-MEC

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Un total de 79 nuevos elementos policiales de Veracruz se graduaron del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad.

Se trata de 53 policías estatales, 19 municipales y siete penitenciarios, quienes realizaron el Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad Estatal, Municipal y Policía Penitenciario.

Durante Ceremonia de Graduación y Jura de Bandera se informó que el grupo está conformado por policías de proximidad estatal, policías municipales de Coatepec, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Orizaba, Pueblo Viejo y Tuxpan, además de policías penitenciarios

La pidió a la nueva generación a desempeñarse con honor, integridad y profesionalismo.

Foto: Especial
“Ustedes son el pilar de la confianza que las y los veracruzanos depositan en nuestras instituciones”, afirmó.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, informó que además se llevó a cabo la entrega de arcos y detectores portátiles, un sistema de inspección por Rayos X, candados de seguridad, drones a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Así como tres mil colchones para mejorar las condiciones del personal operativo en las delegaciones de la Policía Estatal, a través de la Subsecretaría de Operaciones.

El funcionario afirmó que la coordinación interinstitucional ha permitido que Veracruz se mantenga como la octava entidad más segura del país, un logro que obliga a redoblar esfuerzos en profesionalización policial.

