Con el fin de beneficiar a más de 110 mil habitantes, el alcalde municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, puso en marcha el programa Tijuana Saludable.

Burgueño Ruiz encabezó la inauguración de las tres primeras Unidades Preventivas de Salud en las delegaciones La Mesa, Sánchez Taboada y Playas de Tijuana. Al momento, la estrategia integral de atención médica gratuita ya alcanza 30 mil personas beneficiadas.

Los espacios brindan atención médica preventiva y gratuita con infraestructura rehabilitada y personal médico capacitado para ofrecer servicios de primer nivel.

El alcalde destacó que esta estrategia se impulsa en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Baja California, Marina del PilarÁvila, alineándose con las políticas nacionales y estatales de bienestar.

¿Qué brindan las unidades médicas?

Las unidades cuentan con:

Consultas médicas generales

Entrega de hasta tres medicamentos mensuales sin costo

consulta dental

Exámenes de la vista con entrega de lentes

Estudios de laboratorio que incluyen pruebas de sangre y Papanicolao

Con estas acciones, el Ayuntamiento fortalece un modelo de atención que no solo trata enfermedades, sino que apuesta por la prevención, el cuidado integral y la justicia social, elevando la calidad de vida en las colonias con mayor rezago.

