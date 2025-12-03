Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Monterrey vs Toluca EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Monterrey vs Toluca EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Con el fin de beneficiar a más de 110 mil habitantes, el alcalde municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, puso en marcha el programa Tijuana Saludable.

Burgueño Ruiz encabezó la inauguración de las tres primeras Unidades Preventivas de Salud en las delegaciones La Mesa, Sánchez Taboada y Playas de Tijuana. Al momento, la estrategia integral de atención médica gratuita ya alcanza 30 mil personas beneficiadas.

Los espacios brindan atención médica preventiva y gratuita con infraestructura rehabilitada y personal médico capacitado para ofrecer servicios de primer nivel.

El alcalde destacó que esta estrategia se impulsa en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Baja California, Marina del PilarÁvila, alineándose con las políticas nacionales y estatales de bienestar.

¿Qué brindan las unidades médicas?

Las unidades cuentan con:

  • Consultas médicas generales
  • Entrega de hasta tres medicamentos mensuales sin costo
  • consulta dental
  • Exámenes de la vista con entrega de lentes
  • Estudios de laboratorio que incluyen pruebas de sangre y Papanicolao

Con estas acciones, el Ayuntamiento fortalece un modelo de atención que no solo trata enfermedades, sino que apuesta por la prevención, el cuidado integral y la justicia social, elevando la calidad de vida en las colonias con mayor rezago.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]