Hermosillo, Sonora.- Con un llamado a celebrar las fiestas decembrinas con responsabilidad, este jueves el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez dio el banderazo de inicio al Operativo Preventivo Guadalupe–Reyes 2025, enfocado en reforzar la seguridad en la capital sonorense durante la temporada navideña.

El evento se realizó en “El Cárcamo”, donde fueron desplegadas 94 unidades de la Policía de Hermosillo, así como elementos de grupos especiales como EsCuadrones y Binomios, que recorrerán por tierra y aire colonias, plazas públicas, zonas comerciales, instituciones bancarias y comunidades rurales.

“Son épocas de celebrar y convivir en familia, pero es precisamente cuando nuestra corporación hace su mayor esfuerzo para tener un Hermosillo seguro”, expresó Astiazarán al encabezar el arranque del operativo.

El presidente municipal reiteró que la seguridad no depende únicamente del trabajo policial, sino también de la corresponsabilidad ciudadana.

“Seguramente habrá convivencias familiares por las posadas; festejemos siempre con responsabilidad y pensando en que alguien de nuestra familia nos espera”, agregó.

El Operativo Guadalupe–Reyes permanecerá activo desde este jueves 4 de diciembre hasta el 6 de enero, con acciones coordinadas para prevenir incidentes viales, robos en comercios y domicilios, además de brindar auxilio oportuno a la población durante las celebraciones.

Diversos elementos policiales participaran en el Operativo Guadalupe–Reyes 2025 (04/12/2025). Foto: Especial

El Comisario General de Policía y Tránsito, Jesús Alonso Durón Montaño, reconoció el profesionalismo de las y los elementos policiales y agradeció el respaldo continuo que, dijo, ha brindado el Ayuntamiento. “No sólo en equipo y estímulos, sino también en acompañamiento permanente y respaldo moral”, puntualizó.

Por parte del sector empresarial, Javier Gerardo Moreno Durán, presidente de Canaco Servytur Hermosillo, destacó la coordinación con la Policía Municipal y la cercanía con el comisario. Afirmó que la presencia policiaca ha dado resultados positivos en materia de seguridad para comercios y ciudadanos.

En el evento estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña Padilla; los regidores Aurelio Orlando Cuevas Ramos, Onésimo Aguilera y Dulce Robles, así como mandos de la corporación, entre ellos Luis Fernando Ramírez Salcido, Francisco Guadalupe Sánchez Salcido, Sergio Valdez López y Cristian Alberto Estrella Jurado.

Con el inicio del operativo, autoridades municipales reiteraron su compromiso de mantener un entorno seguro durante una de las temporadas más concurridas y festivas del año.

