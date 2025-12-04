Agua Prieta, Son.- En este segundo día de bloqueo a la garita comercial de Agua Prieta-Douglas, los manifestantes contra la nueva Ley de Aguas Nacionales, optaron por liberar el puerto de entrada en espera de que se le realicen modificaciones.

Poco antes de las 13.00 horas, terminó el bloqueo encabezado por integrantes de las familias LeBaron y Langford.

De acuerdo con estimaciones del sector industrial, las pérdidas diarias para la maquila ascienden a 50 millones de pesos, una cifra que ya amenaza con profundizar la crisis que el ramo enfrenta desde semanas atrás.

La interrupción en la cadena de suministros ha afectado directamente la estabilidad de miles de empleos en la maquila local, considerada uno de los pilares económicos de Agua Prieta.

Cientos de toneladas de productos permanecieron varados por más de 24 horas, tras la movilización de trabajadores agrícolas convocados por grandes productores de nuez inconformes con la reforma legal que, afirman, vulnera sus derechos de explotación del agua.

Productores, campesinos y agricultores de la región se sumaron al cierre de aduanas y carreteras federales en distintos puntos del país, acusando que la aprobación de la Ley de Aguas por parte de los diputados de Morena, PVEM y PT constituye una traición al campo mexicano.

Desde sus redes sociales, Adrián LeBarón defendió la movilización y aseguró que la protesta trasciende el rechazo a una ley.

“Este movimiento va más allá de una ley, es por la vida del campo, por los millones de familias que dependen de sus frutos. Vamos a defenderlo sin dar paso atrás”, publicó en X.

Mientras el conflicto escala, el temor crece entre trabajadores del sector manufacturero, quienes advierten que nuevos despidos podrían ser inminentes si el cierre se prolonga.

