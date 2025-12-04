Más Información
Ciudad Juárez.- Los cruces internacionales de carga continúan bloqueados por los agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En un recorrido realizado la mañana de este jueves se constató como el acceso a los cruces continúa bloqueado con maquinaria pesada de los agricultores.
Los manifestantes pasaron la noche en el lugar, por lo cual en algunos casos instalaron casas de campaña y encendieron fogatas para poder pasar las bajas temperaturas que se registran en la frontera.
Hasta el momento no hablan de retirarse del lugar, ya que esperan noticias y avances de la comitiva que se mantiene en la Ciudad de México analizando Ley Nacional de Aguas que fue aprobada la noche de ayer.
Por su parte las autoridades estatales y locales analizan los efectos que puede traer el cierre, sobre todo en la industria.
