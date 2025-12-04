Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Caen tres integrantes de una célula delictiva en Zacatecas; les aseguran armas largas y explosivos

Caen tres integrantes de una célula delictiva en Zacatecas; les aseguran armas largas y explosivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Ciudad Juárez.- Los cruces internacionales de carga continúan bloqueados por los , Chihuahua.

En un recorrido realizado la mañana de este jueves se constató como el acceso a los cruces continúa bloqueado con maquinaria pesada de los agricultores.

Lee también

Los manifestantes pasaron la noche en el lugar, por lo cual en algunos casos instalaron casas de campaña y encendieron fogatas para poder pasar las bajas temperaturas que se registran en la frontera.

Foto: Especial
Foto: Especial

Hasta el momento no hablan de retirarse del lugar, ya que esperan noticias y avances de la comitiva que se mantiene en la Ciudad de México analizando que fue aprobada la noche de ayer.

Por su parte las autoridades estatales y locales analizan los efectos que puede traer el cierre, sobre todo en la industria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]