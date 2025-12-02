Atizapán de Zaragoza, Méx.— Para reforzar la conservación de la presa Madín, autoridades de Atizapán de Zaragoza construirán humedales en los accesos al cuerpo de agua, para reducir la contaminación y proteger un recurso vital para la región, afectado por descargas de aguas residuales y el crecimiento de lirio acuático.

El presidente municipal Pedro Rodríguez explicó que se han realizado acciones constantes para mantener el control del lirio acuático mediante jornadas de limpieza que han retirado grandes cantidades de esta planta.

“Hemos mantenido el control del lirio a través de diversas acciones. Ahora nuestro objetivo es instalar humedales en los ingresos de la presa para que las descargas no lleguen a contaminarla”, afirmó.

Según datos de la Comisión Cuenca Presa Madín, al menos 27 descargas de aguas residuales provenientes de fraccionamientos aledaños son responsables de la contaminación del lugar.

Vecinos advirtieron que la limpieza de lirio funciona como paliativo, ya que no detiene el vertido de aguas negras que se sigue realizando sin tratamiento previo.

El crecimiento urbano sin regulación alrededor de la presa ha agravado el problema. Algunos desarrollos inmobiliarios, como Bosque Esmeralda y Lago Esmeralda, no implementaron proyectos para tratar sus aguas antes de que llegaran al embalse, debido a que las autoridades no exigieron estas medidas en el momento de su construcción.

Estas deficiencias impactan en la calidad del agua y en la salud ambiental de la zona, de acuerdo con los habitantes de la región.

Tras las labores de limpieza y la reducción del suministro proveniente del Sistema Cutzamala, autoridades federales construyeron y pusieron en operación la planta potabilizadora Madín II.

El agua potabilizada de esta planta abastece a la Ciudad de México mediante la captación de agua pluvial.