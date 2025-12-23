Más Información
Mérida, Yucatán.- El menor de 2 años Federico y un médico residente Juan Alfonso Adame González, del Hospital Agustín O’Horán de Mérida, se encuentran entre las víctimas mortales del desplome del avión de la Secretaría de Marina (Semar), en Galveston, Texas.
El niño sufrió un accidente con agua hirviendo y era trasladado a un hospital especializado en niños quemados en los EU y el joven galeno, originario de Tomatlán, Jalisco, viajaba en la aeronave de la Marina.
La Semar en coordinación con la Fundación Michou y Mau arreglaron el traslado hacia el vecino país del norte.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el accidente perdieron la vida el médico, tres elementos de la Marina y el paciente pediátrico. Dos mujeres sobrevivieron y permanecen bajo atención médica, una de ellas, la mamá del menor de Escárcega, mientras que una persona continúa como no localizada.
Compañeros del médico en el Hospital Agustín O’Horán de Mérida lamentaron el fallecimiento del médico Adame González, residente del nosocomio.
“Su fallecimiento enluta, pero también deja una lección profunda. Nos recuerda que existen profesionales de la salud que entienden su labor como un compromiso absoluto con el otro, como un acto genuino de servicio y amor al prójimo”, compartieron en la red de Facebook.
“Hoy se honra no solo al médico, sino al hombre íntegro que eligió estar donde más se le necesitaba”, se difundió en otra publicación.
El doctor Adame González acompañaba al niño Federico, originario de Escárcega, Campeche, quien presentaba quemaduras de tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo, por lo que sería atendido en un hospital de Galveston, Texas.
