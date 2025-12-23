La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún se desconocen los motivos del accidente de una aeronave naval perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), la cual se desplomó este lunes en Galveston, Texas, durante una misión de apoyo de traslado médico.

En la conferencia matutina de este martes, puntualizó que las investigaciones ya iniciaron y se está trabajando de manera coordinada con el gobierno de los Estados Unidos.

"Es muy triste lo que pasó, está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de relaciones exteriores y se recibió también apoyo de Estados Unidos. Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome", puntualizó.

Lee también Marina reporta cuatro personas vivas en accidente de aeronave en Texas; Guardia Costera informa tres muertos

Sheinbaum Pardo explicó que como parte de las indagatorias, se sabe que se perdió la comunicación durante un periodo de 10 minutos.

"Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después supieron que había habido un accidente, fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave, entonces se va a hacer la investigación y está atendiendo a todos los familiares", detalló.

La Presidenta aprovechó para enviar sus condolencias para los familiares de las víctimas.

Lee también Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban", concluyó.

Agregó que las personas que viajaban en la aeronave, era un caso de Yucatán, y se trasladaba a un menor hacia un hospital para menores quemados.

"La Marina ayuda mucho en acciones humanitarias, particularmente llevan a Galveston porque hay un hospital especial para curar a niñas y niños quemados y llevaban un caso de Yucatán a Galveston, iban médicos, enfermeras, personal de Marina y familiares, y lamentablemente hay dos personas heridas, los demás fallecieron y una persona que no se ha encontrado todavía, eran ocho tripulantes", puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr