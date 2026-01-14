Más Información

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fueron atacados a balazos mientras cumplían una orden de aprehensión por el delito de contra un objetivo prioritario, en la zona rural del municipio de San Miguel de Horcasitas.

El agresor fue neutralizado y detenido; no se reportaron agentes lesionados.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas del miércoles 14 de enero, en el área conocida como campo Los Vergeles, sobre la carretera que conecta a Estación Pesqueira con San Miguel de Horcasitas.

En ese punto, un civil armado, identificado como , abrió fuego contra los agentes ministeriales durante el despliegue operativo.

Ante la agresión directa, los elementos de la AMIC repelieron el ataque conforme a los protocolos de actuación, logrando someter al presunto responsable, quien resultó lesionado durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron un fusil de asalto AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, diversaspresuntamente destinadas a la venta al menudeo, dinero en efectivo y un vehículo.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para su análisis e integración a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se inició una investigación por el delito de tentativa de homicidio calificado y reiteró que las acciones operativas de la AMIC se realizan con apego a la ley, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal y dar cumplimiento a los mandamientos judiciales.

