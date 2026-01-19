Más Información

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Salud del estado identificó el primer caso positivo de de 2026, en una niña del municipio de Jesús María, Aguascalientes, y tiene en investigación tres pacientes que pudieron haber contraído la enfermedad.

El caso confirmado corresponde a una menor de diez años de edad que posiblemente contrajo la enfermedad en otra zona del país.

En el periodo vacacional viajó a varias entidades, entre ellas Michoacán, Guanajuato y Ciudad de México.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz, informó que la niña es derechohabiente del , en donde se encuentra hospitalizada.

Conforme a los protocolos sanitarios y desde el viernes pasado se desplegó un cerco epidemiológico.

En 2025, se registraron dos casos de Sarampión en esta entidad.

Intensifican campaña de vacunación

En un comunicado la Secretaría de Salud estatal anunció el reforzamiento de las acciones preventivas para proteger la salud de la población y evitar la propagación de algunas enfermedades, como el sarampión.

Como parte de esta labor, se llevan a cabo barridos de en los once municipios de Aguascalientes, sobre todo dirigidos a la protección de niñas, niños y personas con esquemas incompletos.

El personal de salud mantiene un seguimiento y vigilancia permanentes para detectar de manera oportuna cualquier caso probable de sarampión, brindar atención médica inmediata y evitar contagios.

En el estado se cuenta con un Grupo Estatal de Respuesta Rápida que se creó en junio de 2025, con la participación de la Secretaría de Salud del estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); esta instancia ha permitido intensificar la búsqueda activa de casos, aplicar los protocolos correspondientes y responder de manera oportuna y eficaz.

